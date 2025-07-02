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Hafta sonu iki kentte sıcaklık 40 dereceye çıkacak! Birçok ile sağanak geliyor... İşte Meteoroloji'nin uyardığı iller

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#Hava Durumu#Yağış Uyarısı#Sıcaklık Artışı
Hafta sonu iki kentte sıcaklık 40 dereceye çıkacak Birçok ile sağanak geliyor... İşte Meteorolojinin uyardığı iller
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 09:34

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre yurdun bir kısmında sağanak yağış beklenirken bir kısmında sıcaklıklar artıyor. Meteoroloji 5 Temmuz Cumartesi günü için uyarı verdi. İşte Meteoroloji'den uyarı alan iller...

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Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini sağanak yağışa bıraktı. Hafta sonuna kadar bazı bölgelerde gök gürültülü kuvvetli sağanak bekleniyor. İstanbul için ise kuzey ve kuzeydoğudan esecek olan kuvvetli rüzgarın 3 gün daha devam etmesi öngörülüyor.

YAĞIŞLAR KUVVETLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un batı, Giresun'un doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, yurdun batı ve güney kıyılarında normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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5 Temmuz Cumartesi günü gök gürültülü ve sağanak yağış beklenen iller ise; Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan ve Van

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Hafta sonu iki kentte sıcaklık 40 dereceye çıkacak Birçok ile sağanak geliyor... İşte Meteorolojinin uyardığı iller

SICAKLIKLAR ARTIYOR

5 Temmuz Cumartesi günü Aydın ve Antalya'da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 arasında açık alanda bulunmamaları önerildi.

Hafta sonu iki kentte sıcaklık 40 dereceye çıkacak Birçok ile sağanak geliyor... İşte Meteorolojinin uyardığı iller

Sıcaklıkların yüksek seyredeceği iller ise; Kırklareli, Edirne, Bursa, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Antalya, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kilis

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#Hava Durumu#Yağış Uyarısı#Sıcaklık Artışı

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