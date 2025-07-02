Hafta sonu iki kentte sıcaklık 40 dereceye çıkacak! Birçok ile sağanak geliyor... İşte Meteoroloji'nin uyardığı iller

Haberin Devamı

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini sağanak yağışa bıraktı. Hafta sonuna kadar bazı bölgelerde gök gürültülü kuvvetli sağanak bekleniyor. İstanbul için ise kuzey ve kuzeydoğudan esecek olan kuvvetli rüzgarın 3 gün daha devam etmesi öngörülüyor.

YAĞIŞLAR KUVVETLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un batı, Giresun'un doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, yurdun batı ve güney kıyılarında normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

5 Temmuz Cumartesi günü gök gürültülü ve sağanak yağış beklenen iller ise; Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan ve Van

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

5 Temmuz Cumartesi günü Aydın ve Antalya'da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 arasında açık alanda bulunmamaları önerildi.

Sıcaklıkların yüksek seyredeceği iller ise;