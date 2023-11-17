Hafta sonu için yağış uyarısı! Prof. Dr. Şen'den kritik uyarı: Su baskını olabilir

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale’nin batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Artvin, Hakkari, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde azalacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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HAFTA SONU İÇİN KRTİK UYARI

Bazı illerde ise hafta sonundan itibaren karlı bir hava hakim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Cumartesi sabah etkili olmaya başlayacak şiddetli yağmur İstanbul, Izmir, Muğla, Denizli, Bursa, Kocaeli, Antalya, Mersin, Adana, Hatay ve aksam Ankara, Bolu, Kastamonu'da su baskınları yapabilir.

Cumartesi gece ve pazar günü kuzeyden başlayarak hızlı bir soğuma var. bu soğuma Kırklareli Marmara'nın güney doğusu ve bati Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur yükseklerde kar yapar.

Pazar aksamı ve pazartesi doğu Anadolu'da kar etkili olabilir ulaşıma dikkat

İstanbul bugün lodosun etkisinde sıcaklık 16 derece, yarın kuvvetli yağmurlu 16 derece. Pazar yağmurlu, 8 derece.

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Bazı illerde bugün beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 11

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 16

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 21

Adana: Parçalı ve az bulutlu 25

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Erzurum: Çok bulutlu 7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 18

Pazar günü yurdun bazı bölümlerinde kar yağışı beklendiği öğrenildi...