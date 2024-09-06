Hafta sonuna plan yapanlar dikkat! İstanbul'a sağanak yağış geliyor... Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak? Prof. Dr. Orhan Şen yanıtladı

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MGM, 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Doğu Karadeniz'de 5 il için sarı kodlu alarm verildi. Bu iller sırasıyla Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Trabzon oldu. Meteorolojinin raporuna göre İstanbul'da da hafta sonu sağanak var. Bu yağışların Kuzey Marmara ve Kuzey Karadeniz'de etkili olması bekleniyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında İstanbul için yaptığı hava durumu değerlendirmesinde önümüzdeki haftanın tahmini paylaştı. Henüz sonbahar havasının gelmeyeceğini söyleyen Şen, pazar günü yağışların ardından sıcaklıkların tekrar yükselişe geçeceğini söyledi.

Prof. Dr. Orhan Şen, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

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Hafta sonu yağış geliyor ama çok kuvvetli değil. Pazar öğleden sonra devam edecek. Anadolu'nun bazı bölgelerinde yağış var, sıcaklıklar 1-2 derece düşecek. İstanbul'da 30 dereceden 28 dereceye düşecek. Önümüzdeki hafta sıcaklıklar düşecek ve ortalama seviyesinde olacak. İç Batı ve Kuzey Batı'da yükseliş olacak. Yağışlar da azalacak. Bugün Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış var. Su baskınlarına dikkat etmek gerek. Ordu Giresun civarında da yağış var ama su baskını yapmaz. Marmara'daki yağış da hafif, su baskını yapmaz. Cumartesi pazar denize girecek olanlar dikkat etmeli, rip akıntısı var.

Önümüzdeki hafta sıcaklıklar tekrar artacak ama sonraki haftaya bakacağız. Sonbahar geldi diyemiyoruz henüz.

BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Sinop ve Hatay çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon’un batısı, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu ve doğu kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon’un batısı, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.