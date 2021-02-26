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Haber Giriş: 26.02.2021 - 21:22 | Son Güncelleme:

Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM 27-28 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri

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Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM 27-28 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri
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Hava durumu tahminleri hafta sonu öncesi yayınlandı. Soğuk havalar devam ederken, Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ön görülürken, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için cığ uyarısı yapıldı. İstanbul'da ise cumartesi günü hava sıcaklığının 13 derece civarında olması bekleniyor. İşte, MGM 27-28 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.

Günlük hava durumu tahminleri, Meteoroloji'den gelen açıklama ile belli oldu. Yapılan tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu

Hafta sonu hava nasıl olacak MGM 27-28 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri

KOCAELİ 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hedisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 14°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 8°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 5°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak MGM 27-28 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri

ADANA 3°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 9°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 4°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 2°C, 17°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA -1°C, 14°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI -3°C, 15°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR -1°C, 17°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 0°C, 14°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -2°C, 15°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 0°C, 18°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU -5°C, 16°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 5°C, 12°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ved yarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 5°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM -9°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -8°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN -7°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 16°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 2°C, 17°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 2°C, 15°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 5°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

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