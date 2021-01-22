Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM 23-24 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri

Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Balıkesir'in batısı ile Antalya'nın batı kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde, yer yer kuvvetli olmak üzere, buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, batısının çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir'in batısı ile zamanla Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 10°C, 15°C

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) aralıklı yağmurlu

İSTANBUL 9°C, 15°C

Parçalı, zamanla batı çevreleri çok bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 13°C

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) aralıklı yağmurlu

KOCAELİ 11°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 9°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KÜTAHYA -3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, Batı Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) Antalya'nın batı kıyılarının yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 1°C, 16°C

Az bulutlu

ANTALYA 7°C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) batı kıyıları yer yer yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY 0°C, 12°C

Az bulutlu

ISPARTA -1°C, 9°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -4°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -3°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA -3°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS -11°C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -6°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır

AMASYA -3°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 8°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 4°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır

ERZURUM -20°C, -8°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ -11°C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -23°C, -9°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -14°C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -8°C, 6°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP -3°C, 9°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT -4°C, 6°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA -1°C, 11°C

Az bulutlu ve açık