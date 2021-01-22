Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM 23-24 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri
Hafta sonu hava durumu tahminleri belli oldu. Yurt genelinde soğuk ve yağışlı havalar devam ederken, Meteoroloji'den yapılan açıklamada Marmara Bölgesi için yeni uyarı geldi. Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli rüzgar (lodos) etkili olacak. Çanakkale ve Balıkesir'in batısı ile zamanla Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde, don ve buzlanma etkili olacak. İşte, MGM 23-24 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Balıkesir'in batısı ile Antalya'nın batı kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde, yer yer kuvvetli olmak üzere, buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı, batısının çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir'in batısı ile zamanla Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 10°C, 15°C
Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) aralıklı yağmurlu
İSTANBUL 9°C, 15°C
Parçalı, zamanla batı çevreleri çok bulutlu
KIRKLARELİ 10°C, 13°C
Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) aralıklı yağmurlu
KOCAELİ 11°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 9°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KÜTAHYA -3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, Batı Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) Antalya'nın batı kıyılarının yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA 1°C, 16°C
Az bulutlu
ANTALYA 7°C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) batı kıyıları yer yer yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY 0°C, 12°C
Az bulutlu
ISPARTA -1°C, 9°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -4°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -3°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA -3°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS -11°C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -6°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır
AMASYA -3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır
ERZURUM -20°C, -8°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKÂRİ -11°C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -23°C, -9°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -14°C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR -8°C, 6°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP -3°C, 9°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT -4°C, 6°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA -1°C, 11°C
Az bulutlu ve açık
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