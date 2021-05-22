Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM 22 Mayıs hava durumu tahminleri! Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya toz taşınımı uyarısı

22 Mayıs hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısında bulundu. Son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çankırı, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan uyarıya göre, bugün, Suriye kaynaklı toz taşınımı, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt ve Şırnak çevrelerinde etkili olacak.

Görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin, gece saatlerinden itibaren bölgenin doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 14°C, 23°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

İSTANBUL 13°C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın sabah saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 9°C, 23°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

KOCAELİ 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinin, yarın Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 17°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 11°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 7°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Isparta ve Burdur çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 19°C, 28°C

Az bulutlu, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C, 27°C

Parçalı bulutlu

HATAY 18°C, 24°C

Az bulutlu, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 8°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinden bölgenin kuzeybatısı ile yarın bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde batısında kuzeyli, güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yarın bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yarın yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ARTVİN 19°C, 25°C

Parçalı, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 20°C

Parçalı, yarın çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 11°C, 21°C

Parçalı, yarın çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 20°C

Parçalı, yarın çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın kuzey kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeybatısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yarın yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 9°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AĞRI 6°C, 28°C

Parçalı bulutlu

VAN 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 21°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 16°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

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