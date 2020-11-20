Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM 21-22 Kasım hava durumu tahminleri! Kuvvetli sağanak geliyor!
Hava durumu tahminleri Meteoroloji'den yapılan açıklamalar ile belli oldu. Bingöl ve Elazığ'da yüksek kesinlerde etkili olan kar yağışının ardından MGM'den hafta sonu için yeni uyarı geldi. Yapılan son tahminlere göre, yarın İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Karaman çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Sivas'ın doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, 21-22 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Günlük MGM hava durumu raporu MGM'nin değerlendirmeleri ile takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya dışında), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Karaman çevreleri ile Kırklareli, Muğla'nın güney ve Antalya'nın batı kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; yarın (cumartesi) sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KOCAELİ 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Muğla'nın güney kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
İZMİR 8°C, 17°C
Parçalı bulutlu
KÜTAHYA -1°C, 10°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 7°C, 16°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 3°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kıyıları sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile bu akşam saatlerinde Antalya'nın batı kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 12°C, 23°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kıyıları sağanak yağışlı
HATAY 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 2°C, 15°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimleri ile Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Sivas'ın doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge geneline gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA -2°C, 11°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI -5°C, 11°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 11°C
Parçalı bulutlu
KONYA 5°C, 11°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU -3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
SİNOP 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ZONGULDAK 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bölge genelinin (Amasya dışında) yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 3°C, 12°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE 10°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
TRABZON 10°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM -1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
HAKKÂRİ 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS -1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölge geneli ile yarın (cumartesi) öğle saatlerine kadar Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
SİİRT 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (cumartesi) öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
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