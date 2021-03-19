Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM 20-21 Mart il il hava durumu tahminleri - Kar yağışı uyarısı

Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, K. Maraş Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege ile Balıkesir, Eskişehir ve Rize çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu ile Edirne, Kırklareli, İstanbul ve Balıkesir çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde Bursa çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE 5°C, 14°C

Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 4°C, 12°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

KIRKLARELİ 1°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

KOCAELİ 5°C, 14°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, bu akşam saatlerinden sonra Afyon'un yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, bu akşam saatlerinden sonra yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR 10°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 7°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 5°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Isparta çevreleri, yarın Batı Akdeniz ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay, Osmaniye ve K. Maraş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yarın sabah saatlerinde Isparta ve Burdur çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor

ADANA 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ISPARTA 4°C, 11°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Karaman hariç bölge genelinin aralıklı yağmurlu bu akşam ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR 1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmurlu

SİVAS 1°C, 9°C

Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU 2°C, 9°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 5°C, 14°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KASTAMONU 1°C, 12°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 11°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yarın Rize ile Hopa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

ARTVİN 3°C, 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Hopa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GÜMÜŞHANE 1°C, 12°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 6°C, 11°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu

TRABZON 8°C, 13°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneybatı kesimlerinde yağmur, kuzeydoğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -6°C, 5°C

Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKARİ -3°C, 9°C

Parçalı bulutlu

KARS -6°C, 5°C

Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -2°C, 8°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra ralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 4°C, 13°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 16°C

Parçalı bulutlu

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