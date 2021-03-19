Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM 20-21 Mart il il hava durumu tahminleri - Kar yağışı uyarısı
Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından son dakika açıklandı. Yapılan hava durumu değerlendirmelerine göre Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışların olması bekleniyor. Edirne, Kırklareli, İstanbul ve Balıkesir çevrelerinde ise cumartesi günü yağmur ön görülüyor. Hava sıcaklığının ise Kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte, MGM 20-21 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, K. Maraş Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege ile Balıkesir, Eskişehir ve Rize çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu ile Edirne, Kırklareli, İstanbul ve Balıkesir çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde Bursa çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE 5°C, 14°C
Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 4°C, 12°C
Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
KIRKLARELİ 1°C, 10°C
Çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
KOCAELİ 5°C, 14°C
Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, bu akşam saatlerinden sonra Afyon'un yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, bu akşam saatlerinden sonra yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İZMİR 10°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA 7°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 5°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Isparta çevreleri, yarın Batı Akdeniz ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay, Osmaniye ve K. Maraş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yarın sabah saatlerinde Isparta ve Burdur çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor
ADANA 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri sağanak yağışlı
ANTALYA 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ISPARTA 4°C, 11°C
Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Karaman hariç bölge genelinin aralıklı yağmurlu bu akşam ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR 1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmurlu
SİVAS 1°C, 9°C
Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU 2°C, 9°C
Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 5°C, 14°C
Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KASTAMONU 1°C, 12°C
Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 6°C, 11°C
Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yarın Rize ile Hopa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
ARTVİN 3°C, 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Hopa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
GÜMÜŞHANE 1°C, 12°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 6°C, 11°C
Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu
TRABZON 8°C, 13°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneybatı kesimlerinde yağmur, kuzeydoğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -6°C, 5°C
Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
HAKKARİ -3°C, 9°C
Parçalı bulutlu
KARS -6°C, 5°C
Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN -2°C, 8°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 2°C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra ralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 4°C, 13°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 6°C, 16°C
Parçalı bulutlu
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