Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM 16-17 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu! Pazar günü yoğun kar yağışı

Günlük hava durumu raporunu açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni uyarıda bulundu. Yapılan tahminlere göre Marmara, Ege (Afyon hariç), Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun (Van ve Hakkari hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA PAZAR GÜNÜ YOĞUN KAR YAĞIŞI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan son değerlendirmelere yer verilen açıklamada şunlar ifade edildi:

"Cumartesi günü (16 Ocak) öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin edilen havanın, Pazar günü (17 Ocak) yoğun kar yağışlı olacağı ve Pazartesi günü (18 Ocak), akşam saatlerine kadar aralıklı olarak kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir."

HAFTA SONU HAVA NASIL?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın öğle saatlerinden sonra güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor

EDİRNE -3°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

KIRKLARELİ -4°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAKARYA -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Afyon hariç bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

İZMİR 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA -1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Antalya çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya'nın doğusu ve Mersin'in batısı ile yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

ADANA 9°C, 15°C

Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 18°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde (Alanya, Gündoğmuş, Gazipaşa)yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 9°C, 14°C

Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -5°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -5°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

NİĞDE 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -9°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE -4°C, 5°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KASTAMONU -8°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK -1°C, 6°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; doğusunun iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ARTVİN 0°C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

RİZE 6°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 3°C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

TRABZON 7°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Van ve Hakkari dışında bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam ve gece saatlerinde bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -4°C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS -4°C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA 1°C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

VAN 1°C, 7°C

Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra G. Antep, Adoyaman ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 5°C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

GAZİANTEP 3°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışları yarın öğle saatlerinde sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT 4°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA 5°C, 14°C

Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı