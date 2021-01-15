Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM 16-17 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu! Pazar günü yoğun kar yağışı
Hava durumu için son değerlendirmeler Meteoroloji tarafından açıklandı. Perşembe günü İstanbul'da başlayan kar yağışıyla beraber MGM pazar günü kentte yağışların artacağını bildirdi. Antalya çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar cumartesi günü etkisini arttıracak. İşte, 16-17 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Günlük hava durumu raporunu açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni uyarıda bulundu. Yapılan tahminlere göre Marmara, Ege (Afyon hariç), Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun (Van ve Hakkari hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA PAZAR GÜNÜ YOĞUN KAR YAĞIŞI
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan son değerlendirmelere yer verilen açıklamada şunlar ifade edildi:
"Cumartesi günü (16 Ocak) öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin edilen havanın, Pazar günü (17 Ocak) yoğun kar yağışlı olacağı ve Pazartesi günü (18 Ocak), akşam saatlerine kadar aralıklı olarak kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir."
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın öğle saatlerinden sonra güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor
EDİRNE -3°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İSTANBUL 0°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı
KIRKLARELİ -4°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAKARYA -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Afyon hariç bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
İZMİR 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Antalya çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya'nın doğusu ve Mersin'in batısı ile yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.
ADANA 9°C, 15°C
Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA 10°C, 18°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde (Alanya, Gündoğmuş, Gazipaşa)yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 9°C, 14°C
Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ISPARTA 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -5°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR -5°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
NİĞDE 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -9°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE -4°C, 5°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KASTAMONU -8°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK -1°C, 6°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; doğusunun iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ARTVİN 0°C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
RİZE 6°C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 3°C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
TRABZON 7°C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Van ve Hakkari dışında bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam ve gece saatlerinde bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -4°C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS -4°C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA 1°C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
VAN 1°C, 7°C
Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra G. Antep, Adoyaman ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 5°C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
GAZİANTEP 3°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışları yarın öğle saatlerinde sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT 4°C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA 5°C, 14°C
Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
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