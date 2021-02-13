Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM 13-14 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri!

Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Son tahminlere göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Muş, Erzurum, Ardahan çevreleri ile Diyarbakır’ın kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılar, Doğu Akdeniz ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE -5°C, 2°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL -1°C, 3°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ -6°C, 1°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 2°C, 7°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin bekleniyor.

A.KARAHİSAR -3°C, 9°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 4°C, 16°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 7°C, 14°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 4°C, 15°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 18°C

Parçalı bulutlu

HATAY 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli, yarın kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA 0°C, 10°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yağmurlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA -4°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI -5°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 6°C

Parçalı çok bulutlu

KONYA 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -4°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 0°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU -4°C, 2°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK 1°C, 4°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu bölge genelinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla arışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 80km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

RİZE 5°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN 4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

TRABZON 5°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Erzurum, Muş, Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Elazığ ve Malatya çevrelerinde yağmur diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

ERZURUM -1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS -4°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -4°C, 7°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 6°C, 15°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 18°C

Parçalı bulutlu