Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM 13-14 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri!
Hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji, kar, yağmur ve fırtına uyarısında bulundu. Yurt genelinde soğuk havalar etkisini gösterirken MGM Doğu Akdeniz ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Son hava durumu tahminlerine göre, Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına etkili olacak. Hava sıcaklığı ise İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de hissedilir derecede azalarak. Cumartesi günü İstanbul'da hava sıcaklığı en yüksek 3 derece olacak. İşte, MGM 13-14 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Son tahminlere göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Muş, Erzurum, Ardahan çevreleri ile Diyarbakır’ın kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılar, Doğu Akdeniz ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE -5°C, 2°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL -1°C, 3°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ -6°C, 1°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 2°C, 7°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin bekleniyor.
A.KARAHİSAR -3°C, 9°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 4°C, 16°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 7°C, 14°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 4°C, 15°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA 10°C, 18°C
Parçalı bulutlu
HATAY 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli, yarın kıyıları aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA 0°C, 10°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yağmurlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA -4°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI -5°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR -2°C, 6°C
Parçalı çok bulutlu
KONYA 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU -4°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -4°C, 2°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
ZONGULDAK 1°C, 4°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu bölge genelinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla arışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50- 80km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
RİZE 5°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAMSUN 4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
TRABZON 5°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Erzurum, Muş, Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Elazığ ve Malatya çevrelerinde yağmur diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZİNCAN 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
ERZURUM -1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS -4°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -4°C, 7°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 6°C, 15°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 7°C, 18°C
Parçalı bulutlu
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