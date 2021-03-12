Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM 13-14 Mart il il hava durumu tahminleri! Kar, yağmur ve fırtına geliyor!

Hafta sonu hava durumu raporu için gözler MGM'de çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Artvin kıyılarının yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile; Trakya'nın iç kesimleri, Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis olayları bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ve Marmara'nın güneyinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 0°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'de gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 4°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 4°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA 6°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 10°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 4°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 1°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. .

ANKARA -1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR -4°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile beraber pus , yer yer sis bekleniyor.

BOLU -2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 1°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Artvin kıyılarının yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ARTVİN -4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

GÜMÜŞHANE -9°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 2°C, 12°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Van ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-90 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -14°C, 3°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HAKKARİ -6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

KARS -18°C, 1°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN -9°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-90 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 16°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 0°C, 16°C

Az bulutlu

SİİRT 1°C, 15°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 2°C, 18°C

Az bulutlu

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