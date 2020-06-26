Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı: 27-28 Haziran il il hava durumu tahminleri
Hafta sonu hava nasıl? Hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı ise Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 ila 4 derece azalacak, yurt genelinde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Hafta başından beri sağanak yağış görülen Marmara Bölgesi'nde hava parçalı bulutlu olacak. İşte, MGM 27-28 Haziran il il hava durumu tahminleri.
Hafta sonu öncesi gündeme gelen hafta sonu hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul ve Bursa'da sel ve su baskınlarına neden olan sağış ardından cumartesi ve pazar günü havanın nasıl olacağı takip ediliyordu. MGM'den gelen hava durumu tahminlerine göre, cumartesi günü bazı illerde yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYIN
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 17°C, 33°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 20°C, 29°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 18°C, 31°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 20°C, 30°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 22°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 20°C, 37°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C, 29°C
Parçalı bulutlu
KIRŞEHİR 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 26°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 17°C, 30°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 10°C, 27°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 26°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 32°C
Parçalı bulutlu
RİZE 21°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 22°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Kars ve Ardahan ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 13°C, 28°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 22°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle