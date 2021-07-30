Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! İşte 31 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu
Hava durumu tahminleri hafta sonu için açıklandı. Yurt genelinde sıcak ve nemli hava etkisini gösterirken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bir çok bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağını buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava hallerinin görülebileceğini duyurdu. Son hava durumu değerlendirmelerine göre Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari ve Erzincan'ın kuzeyinde sağanak bekleniyor. İşte, il il 31 Temmuz hava durumu raporu.
Günlük hava durumu raporu ile Meteoroloji'den sıcak hava ve sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu, Samsun'un doğusu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari ve Erzincan'ın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 18°C, 32°C
Az bulutlu
İZMİR 29°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 28°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 30°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 32°C
Az bulutlu
DÜZCE 18°C, 35°C
Az bulutlu
SİNOP 23°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 21°C, 30°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz bölümü ile Ordu ve Samsun'un doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 19°C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT 13°C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 30°C
Parçalı bulutlu, doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari ve Erzincan'ın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 15°C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 11°C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 19°C, 36°C
Az bulutlu
VAN 15°C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 28°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 27°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 28°C, 39°C
Az bulutlu ve açık