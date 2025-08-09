Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı... İki bölgede orman yangını riski

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK GÜNEY VA BATI KESİMLERDE MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

EGE DENİZİ'NDE FIRTINA SALI GÜNÜNE KADAR ETKİLİ OLACAK

Kuzey Ege'de fırtına; Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de süren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

PROF. DR. ŞEN'DEN ORMAN YANGINI RİSKİ UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale orman yangın bölgesinde gündüz saatlerinde kuvvetli rüzgar bugün yarın da devam edecek. 50-60 km/saat hızında. Gece saatlerinde hızı zayıflayacak. Soğutma çalışmaları gece karadan daha etkili olur. Önümüzdeki 5 gün de yurtta yağış yok. Sıcaklık Ege ve Akdeniz'de 5-7 derece artacak, nem azalacak. Dolayısıyla orman yangını riski bu bölgelerde artıyor" ifadelerini kullandı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 46°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

📆9 Ağustos 2025 Cumartesi

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde doğu kesimleri ile gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık