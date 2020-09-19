MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojiden sağanak uyarısı!
GeriGündem Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojiden sağanak uyarısı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 19.09.2020 - 18:34 | Son Güncelleme:

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojiden sağanak uyarısı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteorolojiden sağanak uyarısı!
Abone Olgoogle-news

Pazar günü öncesi vatandaşların hava durumu araştırmaları hız kazandı. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Eskişehir çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak bekleniyor. İşte, il il 20 Eylül hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey, batı ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Eskişehir çevrelerininde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak Meteorolojiden sağanak uyarısı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle