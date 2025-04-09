Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kar, sağanak ve toz taşınımı alarmı! İstanbul ve Ankara'ya uyarı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Son değerlendirmelere göre, yurt genelinde etkili olan serin ve yağışlı havanın devam edeceğini belirten Macit, yağışların cumartesiye kadar süreceğini söyledi.

Macit, "Yağışların, yarın, İç Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, cuma günü ise iç Ege, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini belirten Macit, "Önümüzdeki haftanın başında kadar sıcaklıklarda herhangi bir artış beklemiyoruz, yurdun batı kesimleri pazartesiden itibaren ısınmaya başlayacak." dedi.

KAR SÜRPRİZİ

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Cuma günü Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nin tamamında ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar beklendiğini vurgulayan Macit, hava sıcaklıklarının iç kesimlerde sıfırın altına düşebileceğini söyledi.

Kar yağışlarının görüleceği yerlerde ulaşımda aksamaların meydana gelebileceğine de dikkati çeken Macit, Bolu Dağı geçidinde cuma günü yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara'da cuma günü öğle saatlerinde kuzeyden esen rüzgarla beraber kar yağışı görüleceğini aktaran Abdullah Macit, sıcaklıkların cuma ve cumartesi akşamı sıfırın altında 2 ila 3 derece olacağını belirtti.



İSTANBUL VE İZMİR'E UYARI

İstanbul yarından itibaren sağanak beklendiğini dile getiren Macit, "İstanbul'da hava sıcaklıkları 10 ila 11 derece olacak. İzmir'de de yer yer sağanak yağışlar var. Hava sıcaklığı 17 ila 18 derece civarında olacak." dedi.

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Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmin haritası...

ZİRAİ DON UYARISI

Marmara'nın güney ve doğusu, iç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde, Marmara'nın güney ve doğusu, iç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don olacağı tahmin ediliyor.

Tarımsal faaliyetlerle uğraşanların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini takip ederek zirai dona karşı tedbirli olması gerekiyor.

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GÜNEYDOĞU İÇİN TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu'da toz taşınımı beklendiği uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin ile zamanla Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari'de toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların, ulaşımda aksama, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerekiyor.