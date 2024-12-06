Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den il il yağış uyarısı... İstanbullular dikkat

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Burdur çevreleri ile Edirne'nin güneyi ve Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Muğla çevreleri, Antalya'nın batı kıyıları ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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HAFTA SONU İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Hafta sonu ise özellikle Türkiye'nin batı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Etkili olan lodosla birlikte İstanbul'da hissedilen sıcaklık 16 dereceyi bulacak.

SICAKLIKLAR ARTIYOR!

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hva durumu tahmini ise şu şekilde:

Lodosun etkisi ile Doğu Anadolu hariç tüm Türkiye’de sıcaklıklar yükselmeye başladı. Hafta sonu 4-5 derece artacak. Aralığın son haftasına kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen hafta sonu sıcaklıkların İstanbul’da 16-17 dereceye çıkabileceğini belirtti. Orhan Şen iç bölgelerde lodosla birlikte, sis ve hava kirliliği ihtimali olduğunu belirtti.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı ve az bulutlu 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 (Yağışların, sabah saatlerinde batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 12

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Meteoroloji'nin önümüzdeki 5 gün için hava durumu tahmin haritası...