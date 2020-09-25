Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji 26 - 27 Eylül Eylül il il hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin son dakika açıklamaları ile takip ediliyor. Yurt genelinde havaların soğumasının ardından, MGM'den hafta sonu için bazı illere uyarı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Giresun, Tunceli, Bingöl çevreleri ile Sivas ve Kayseri'nin doğusunda kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, 26-27 Eylül il il hava durumu raporu.
Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz iç kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Giresun, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Sivas ve Kayseri'nin doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu.
HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden itibaren yarın akşama kadar ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Doğu Karadeniz'in iç kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Giresun, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Sivas ve Kayseri'nin doğusunda kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın öğle(Cumartesi) saatlerinden itibaren Bölgenin batısında Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 22°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın öğle(Cumartesi) saatlerinden itibaren Kuzey Ege'de Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 13°C, 28°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
İZMİR 20°C, 29°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
MUĞLA 15°C, 30°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
UŞAK 13°C, 28°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, zamanla az bulutlu, bugün(Cuma) akşam saatlerinde Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 32°C
Parçalı, zamanla az bulutlu, bugün(Cuma) akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 23°C, 30°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
HATAY 23°C, 29°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
ISPARTA 14°C, 30°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün(Cuma) akşam saatlerinde Sivas ve Kayseri'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 9°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz iç kesimleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 21°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 8°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 7°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu
VAN 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
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