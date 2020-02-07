Hafta sonu hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? 8-9 Şubat hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların; Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya çevrelerinin kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İşte, hafta sonu hava nasıl olacak sorusunun yanıtını merak edenler için 8-9 Şubat il il hava durumu raporu.

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre, Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İBB VE AKOM'DAN İSTANBUL'A UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte akşam saatlerinde etkili olması beklenen kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, kar yağışının saat 19.00'dan itibaren aralıklarla kuvvetli olacağı, buzlanma ve don olaylarının da yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle nüfusun büyük bölümünün yaşadığı D-100'ün altında kalan güney ilçelerde 2-5, Boğaz çevresi ile TEM arasında kalan kesimlerde 3-7, TEM'in kuzeyinde de 5-12 santimetre kar örtüsünün oluşacağı öngörülüyor.

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışı esnasında ve sonrasında yollarda oluşacak buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı.

İBB, 1373 araç-iş makinesi ve 6 bin 882 personelle çalışmalarını yürütecek. İstanbul'da 232 bin ton tuz ve 1200 ton solüsyon depolarda bulunduruluyor. İBB ekipleri, dünden itibaren şehrin bütün meydan ve ana caddelerine konuşlanarak, olası kar yağışı ve buzlanmalara müdahale etmek için bekliyor. Sokakta yaşayan vatandaşlar da İBB tesislerinde misafir edilmeye başlandı.

Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanması, ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olması isteniyor.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Doğu Karadeniz ile Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; İç Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE -4°C, 4°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

İSTANBUL -1°C, 3°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

KIRKLARELİ -4°C, 2°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

KOCAELİ -1°C, 2°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Aydın ve Muğla çevreleri hariç bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir kıyılarında yağmur ve sağanak, İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; İç Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -7°C, -5°C

Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ -2°C, -1°C

Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR 4°C, 6°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA -2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Burdur ve Isparta çevreleri ile akşam saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların; Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; iç kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 5°C, 9°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 8°C, 11°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 10°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA -5°C, -1°C

Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -4°C, -2°C

Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR -5°C, -3°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

KAYSERİ -6°C, -2°C

Çok bulutlu ve kuvvetli kar yağışlı

SİVAS -7°C, -5°C

Çok bulutlu ve kuvvetli kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların; Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20-50 cm.) şeklinde olması bekleniyor.

BOLU -6°C, -4°C

Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı

DÜZCE -2°C, 1°C

Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı

KASTAMONU -6°C, -3°C

Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı

ZONGULDAK 0°C, 2°C

Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların; gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20-50 cm.) şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜMÜŞHANE -4°C, -2°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yoğun olmak üzere kar yağışlı

SAMSUN 1°C, 3°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

TOKAT -2°C, -1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

TRABZON 1°C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, gece saatlerinden itibaren yoğun olmak üzere kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden, batısında kuzeyli yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ELAZIĞ 2°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM -4°C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 2°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -2°C, 3°C

Çok bulutlu, yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, kuzeydoğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların Siirt'in doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğu kesimlerinde güneyli yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP 2°C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

SİİRT 0°C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 5°C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu