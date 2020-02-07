Hafta sonu hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? 8-9 Şubat hava durumu tahminleri
Yurt genelinde hava sıcaklığında yaşanan düşüşle beraber, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun birçok bölgesi için kar yağışı uyarısında bulundu. Hafta sonu tatilini dışarıda geçirmeyi planlayanlar, ilerleyen günlere ait hava durumu tahminlerini sorguluyor. Özellikle İstanbul için yapılan kar uyarıları sonrası son dakika hava durumu kentte yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul ve diğer illere kar yağacak mı? İşte, 8-9 Şubat hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların; Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya çevrelerinin kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İşte, hafta sonu hava nasıl olacak sorusunun yanıtını merak edenler için 8-9 Şubat il il hava durumu raporu.
Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre, Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İBB VE AKOM'DAN İSTANBUL'A UYARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte akşam saatlerinde etkili olması beklenen kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, kar yağışının saat 19.00'dan itibaren aralıklarla kuvvetli olacağı, buzlanma ve don olaylarının da yaşanabileceği tahmin ediliyor.
Yağış nedeniyle nüfusun büyük bölümünün yaşadığı D-100'ün altında kalan güney ilçelerde 2-5, Boğaz çevresi ile TEM arasında kalan kesimlerde 3-7, TEM'in kuzeyinde de 5-12 santimetre kar örtüsünün oluşacağı öngörülüyor.
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kar yağışı esnasında ve sonrasında yollarda oluşacak buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı.
İBB, 1373 araç-iş makinesi ve 6 bin 882 personelle çalışmalarını yürütecek. İstanbul'da 232 bin ton tuz ve 1200 ton solüsyon depolarda bulunduruluyor. İBB ekipleri, dünden itibaren şehrin bütün meydan ve ana caddelerine konuşlanarak, olası kar yağışı ve buzlanmalara müdahale etmek için bekliyor. Sokakta yaşayan vatandaşlar da İBB tesislerinde misafir edilmeye başlandı.
Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanması, ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olması isteniyor.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Doğu Karadeniz ile Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; İç Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
EDİRNE -4°C, 4°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı
İSTANBUL -1°C, 3°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı
KIRKLARELİ -4°C, 2°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
KOCAELİ -1°C, 2°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Aydın ve Muğla çevreleri hariç bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir kıyılarında yağmur ve sağanak, İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; İç Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -7°C, -5°C
Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
DENİZLİ -2°C, -1°C
Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İZMİR 4°C, 6°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA -2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Burdur ve Isparta çevreleri ile akşam saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların; Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; iç kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 5°C, 9°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 8°C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı
HATAY 7°C, 10°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA -5°C, -1°C
Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -4°C, -2°C
Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR -5°C, -3°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı
KAYSERİ -6°C, -2°C
Çok bulutlu ve kuvvetli kar yağışlı
SİVAS -7°C, -5°C
Çok bulutlu ve kuvvetli kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların; Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20-50 cm.) şeklinde olması bekleniyor.
BOLU -6°C, -4°C
Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı
DÜZCE -2°C, 1°C
Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı
KASTAMONU -6°C, -3°C
Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı
ZONGULDAK 0°C, 2°C
Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların; gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20-50 cm.) şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
GÜMÜŞHANE -4°C, -2°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yoğun olmak üzere kar yağışlı
SAMSUN 1°C, 3°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı
TOKAT -2°C, -1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
TRABZON 1°C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, gece saatlerinden itibaren yoğun olmak üzere kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden, batısında kuzeyli yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ELAZIĞ 2°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM -4°C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA 2°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN -2°C, 3°C
Çok bulutlu, yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, kuzeydoğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların Siirt'in doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğu kesimlerinde güneyli yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 0°C, 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP 2°C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
SİİRT 0°C, 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 5°C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
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