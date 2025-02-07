İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İşte 5 günlük tahmin raporu...

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Meteoroloji ve AKOM'un günler öncesinden duyurusunu yaptığı kar yağışı dünden beri İstanbul'da etkili oluyor. Kuzey kesimlerde ve yükseklerde kar şeklinde görülen yağış bazı yerlerde ise yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülüyor.

10 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 10 il için sarı kodlu alarm verdi. Kuvvetli kar ve sağanak uyarısının yapıldığı şehirler sırasıyla Adıyaman, Kastamonu, Kayseri, Malatya, K.Maraş, Nevşehir, Niğde, Samsun, Sinop, Yozgat oldu.

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Sibirya soğuklarının sürdüğü megakentte yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hafta sonu sağanak beklenirken hafta içi de karla karışık yağmur bekleniyor.

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BATI HARİÇ YURT GENELİNDE YAĞIŞ VAR

5 günlük hava durumu tahminine göre hafta sonu Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'da yer yer kar yağışı ve sağanak beklenirken hafta içi ise Doğu Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu'da sağanak ve karla karışık yağmur bekleniyor. Batı bölgeleri için ise yağış tahmini bulunmuyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Eskişehir, Çankırı, Konya, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu kıyıları, Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Mardin çevreleri ile Malatya'nın güney, Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Mardin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Malatya'nın güney ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DENİZ ULAŞIMINA ENGEL

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Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında gerçekleştirilmesi planlanan tüm feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, yarın Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00 ve 17.00 seferlerinin, Kabatepe'den ise saat 05.00, 09.00, 15.00 ve 19.00 seferlerinin yapılamayacağı belirtildi.