Hafta sonu hava nasÄ±l olacak? Ä°ÅŸte Meteoroloji'den son dakika tahminleri

HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenin, hep daha fazlasÄ±nÄ± deneyimleyin!

Â© Copyright 2021 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEMDÜNYABÄ°GPARASPOR ARENAKELEBEKYAÅžAMYAZARLAR
HÃ¼rriyet Arama
TOGGdan heyecanlandÄ±ran aÃ§Ä±klama Ã‡alÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±TOGG'dan heyecanlandÄ±ran açÄ±klama! 'ÇalÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±'#TOGG
KoronayÄ± bilen Gates yeni tehlikeyi duyurdu... AcÄ± itirafKoronayÄ± bilen Gates yeni tehlikeyi duyurdu... AcÄ± itiraf!#Bill Gates
Konya ve Ã§evresi iÃ§in deprem sÃ¼rpriz mi 5.1lik sarsÄ±ntÄ±dan daha bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olabilir miKonya ve çevresi için deprem sürpriz mi? 5.1'lik sarsÄ±ntÄ±dan daha büyüÄŸü olabilir mi?#Deprem
Hazine ve Maliye BakanÄ± Elvandan dÃ¶viz kuru mesajÄ±Hazine ve Maliye BakanÄ± Elvan'dan döviz kuru mesajÄ±!#Bakan Elvan
Samurayda hediye kÄ±lÄ±fÄ± SatÄ±ÅŸÄ± 68 yÄ±ldÄ±r yasak ama...Samurayda hediye kÄ±lÄ±fÄ±! SatÄ±ÅŸÄ± 68 yÄ±ldÄ±r yasak ama...#BaÅŸak Cengiz
Kritik veri aÃ§Ä±klandÄ± Ãœretimde Ã¶nemli artÄ±ÅŸKritik veri açÄ±klandÄ±! Üretimde önemli artÄ±ÅŸ#Sanayi Üretimi
Samuray kÄ±lÄ±cÄ±yla kadÄ±n katleden adam deli miSamuray kÄ±lÄ±cÄ±yla kadÄ±n katleden adam deli mi?#BaÅŸak Cengiz
Krizin yeni adÄ±: F35... Ã‡inden flaÅŸ hamleKrizin yeni adÄ±: F35... Çin'den flaÅŸ hamle!#Çin
Sokak ortasÄ±nda vahÅŸice katledilmiÅŸti Kan donduran detaySokak ortasÄ±nda vahÅŸice katledilmiÅŸti! Kan donduran detay#Bahçelievler
Kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mde en bÃ¼yÃ¼k engeldi Ä°stanbulda Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikKentsel dönüÅŸümde en büyük engeldi! Ä°stanbul'da önemli deÄŸiÅŸiklik#Ä°stanbul
ProfesÃ¶re taciz soruÅŸturmasÄ±nda yeni karar Mahkemeden iptal geldi...'Profesöre taciz' soruÅŸturmasÄ±nda yeni karar! Mahkemeden iptal geldi...#Taciz
ÃœnlÃ¼ oyuncunun oÄŸlu bÃ¼yÃ¼dÃ¼, evleniyor...Ünlü oyuncunun oÄŸlu büyüdü, evleniyor...#Åžebnem Özinal
DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ niÅŸanlÄ±sÄ±yla muradÄ±na erdi: DÃ¼ÄŸÃ¼nden ilk fotoÄŸrafDördüncü niÅŸanlÄ±sÄ±yla muradÄ±na erdi: DüÄŸünden ilk fotoÄŸraf#Paris Hilton
Milli TakÄ±mda ÅŸok ayrÄ±lÄ±k 24 saat sÃ¼rdÃ¼... Kuntzun o sÃ¶zlerini duyar duymaz...Milli TakÄ±m'da ÅŸok ayrÄ±lÄ±k! 24 saat sürdü... Kuntz'un o sözlerini duyar duymaz...#TuÄŸberk TanrÄ±vermiÅŸ
HÃ¼lya AvÅŸar Telefonumdan silmedim demiÅŸti, Tanju Ã‡olak ilk kez konuÅŸtuHülya AvÅŸar 'Telefonumdan silmedim' demiÅŸti, Tanju Çolak ilk kez konuÅŸtu#Magazin Tarihi
HABERLERGündem Haberleri

Hafta sonu hava nasÄ±l olacak? Ä°ÅŸte Meteoroloji'den son dakika tahminleri

#Meteoroloji#Hava Durumu
Hafta sonu hava nasÄ±l olacak Ä°ÅŸte Meteorolojiden son dakika tahminleri

Hava sÄ±caklÄ±klarÄ± artacak. Ülke genelinde mevsim normallerinin altÄ±nda seyreden hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n artmaya baÅŸlamasÄ± bekleniyor. Pek çok vatandaÅŸ ise ikamet ettiÄŸi ÅŸehrin hava durumu verilerini öÄŸrenmek istiyor. Peki, hafta sonu hava nasÄ±l olacak?

Haberin DevamÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã¼lke genelinde mevsim normallerinin altÄ±nda seyreden hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n artmaya baÅŸlayacaÄŸÄ± ve hafta sonu mevsim normalleri civarÄ± ve yer yer biraz Ã¼zerine Ã§Ä±kacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Ä°ÅŸte, 13-14 KasÄ±m il il hava durumu tahminleri...

Cuma, cumartesi ve pazar gÃ¼nleri yaÄŸÄ±ÅŸ beklenmiyor. Pazartesi ve salÄ± gÃ¼nÃ¼ kuzey kesimlerde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Marmara ile kuzey, iÃ§ ve doÄŸu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoÄŸun olmak Ã¼zere, sis ve pus beklendiÄŸinden ilgililerin ve vatandaÅŸlarÄ±n dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± istendi.

Â

Hafta sonu hava nasÄ±l olacak Ä°ÅŸte Meteorolojiden son dakika tahminleri

Hafta sonu hava nasÄ±l olacak Ä°ÅŸte Meteorolojiden son dakika tahminleri

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Meteoroloji#Hava Durumu

BAKMADAN GEÇME!

Bill Gates uyarmÄ±ÅŸtÄ±... AcÄ± itiraf geldi Ä°ÅŸte dÃ¼nyayÄ± bekleyen yeni tehlike

Bill Gates uyarmÄ±ÅŸtÄ±... AcÄ± itiraf geldi! Ä°ÅŸte dünyayÄ± bekleyen yeni tehlike

#Bill Gates
HÃ¼lya AvÅŸar Telefonumdan silmedim demiÅŸti, Tanju Ã‡olak ilk kez konuÅŸtu

Hülya AvÅŸar 'Telefonumdan silmedim' demiÅŸti, Tanju Çolak ilk kez konuÅŸtu

#Magazin Tarihi
GÃ¶kÃ§e BahadÄ±r ile Emir Ersoy aÅŸk sarhoÅŸu

Gökçe BahadÄ±r ile Emir Ersoy aÅŸk sarhoÅŸu

#Gökçe BahadÄ±r