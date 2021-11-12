Hafta sonu hava nasÄ±l olacak? Ä°ÅŸte Meteoroloji'den son dakika tahminleri

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Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã¼lke genelinde mevsim normallerinin altÄ±nda seyreden hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n artmaya baÅŸlayacaÄŸÄ± ve hafta sonu mevsim normalleri civarÄ± ve yer yer biraz Ã¼zerine Ã§Ä±kacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Ä°ÅŸte, 13-14 KasÄ±m il il hava durumu tahminleri...

Cuma, cumartesi ve pazar gÃ¼nleri yaÄŸÄ±ÅŸ beklenmiyor. Pazartesi ve salÄ± gÃ¼nÃ¼ kuzey kesimlerde saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Marmara ile kuzey, iÃ§ ve doÄŸu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoÄŸun olmak Ã¼zere, sis ve pus beklendiÄŸinden ilgililerin ve vatandaÅŸlarÄ±n dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± istendi.

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