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Haber Giriş: 08.01.2021 - 10:03 | Son Güncelleme:

Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte il il 9-10 Ocak hava durumu tahminleri

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Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte il il 9-10 Ocak hava durumu tahminleri
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Hafta sonu öncesi hava durumu araştırmaları hız kazandı. Her ne kadar sokağa çıkma kısıtlaması olsa da vatandaşlar, ikamet ettikleri şehirlerde hava durumunun seyrini merak ediyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
İşte, 9-10 Ocak 2021 il il hava durumu raporu...

Yurdun batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, İstanbul’un Avrupa Yakası, Çanakkale, Muğla, Antalya, Isparta, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Burdur’un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.


Hafta sonu hava nasıl olacak İşte il il 9-10 Ocak hava durumu tahminleri

Hafta sonu hava nasıl olacak İşte il il 9-10 Ocak hava durumu tahminleri

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