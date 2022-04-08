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Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 9-10 Nisan il il hava durumu tahminleri

#Hava Durumu#Hafta Sonu Hava Durumu#Seoanasayfa
Hafta sonu hava nasıl olacak İşte 9-10 Nisan il il hava durumu tahminleri

Nisan ayının ikinci tatili öncesi hava durumu araştırmaları hız kazandı. Geçen haftalarda pek çok yerde sıcak hava etkisini sürdürürken, bu hafta sonu sıcaklıkların nasıl seyredeceği merak konusu oldu. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adıyaman çevrelerinin aralıklı Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Samsun'un iç kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde, akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

Hafta sonu hava nasıl olacak İşte 9-10 Nisan il il hava durumu tahminleri

Hafta sonu hava nasıl olacak İşte 9-10 Nisan il il hava durumu tahminleri

 

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#Hava Durumu#Hafta Sonu Hava Durumu#Seoanasayfa

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