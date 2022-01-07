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Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 8-9 Ocak hava durumu takvimi

#Hava Durumu#Hafta Sonu Hava Durumu
Hafta sonu hava nasıl olacak İşte 8-9 Ocak hava durumu takvimi

Ocak ayının ikinci hafta sonu tatili öncesi hava durumu araştırmaları hız kazandı. İkamet ettikleri şehirlerde, cumartesi ve pazar günü hava sıcaklıklarının nasıl seyredeceğini merak eden binlerce vatandaş, Meteoroloji'den gelen son bilgilere odaklandı. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz (Burdur hariç), Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), Manisa ve Konya çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli il geneli, Tekirdağ’ın iç kesimleri, Çanakkale’nin Gelibolu, Eceabat ve Gökçeada ilçeleri ile gece saatlerinde Antalya'nın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak İşte 8-9 Ocak hava durumu takvimi

Hafta sonu hava nasıl olacak İşte 8-9 Ocak hava durumu takvimi

 

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