MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHafta sonu hava nasıl olacak? İşte 7-8 Kasım hava durumu tahminleri
GeriGündem Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 7-8 Kasım hava durumu tahminleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 05.11.2020 - 10:34 | Son Güncelleme:

Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 7-8 Kasım hava durumu tahminleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 7-8 Kasım hava durumu tahminleri
Abone Olgoogle-news

Hafta sonu öncesi hava durumu araştırmaları hız kazandı. Birkaç gündür etkili olan serin ve yağışlı havanın ne zamana kadar süreceğini ve hafta sonu da etkili olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak için internette araştırmalarına hız verdi. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?

Cumartesi ve pazar günlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, hafta sonu hava durumu araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte, Meteoroloji'den alınan son bilgiler ışığında hava durumu tahminleri...

Marmara Bölgesi'nin doğusu, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzey ilçelerinde aralıklı sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

İstanbul ile bölgenin doğusu, Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzey ilçelerinde aralıklı sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Bölgedeki sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak İşte 7-8 Kasım hava durumu tahminleri

Hafta sonu hava nasıl olacak İşte 7-8 Kasım hava durumu tahminleri

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle