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Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 5-6 Mart hava durumu tahminleri

#Hava Durumu#Meteoroloji
Hafta sonu hava nasıl olacak İşte 5-6 Mart hava durumu tahminleri

Mart ayının ilk hafta sonu tatili öncesi hava durumu araştırmaları hız kazandı. İkamet ettikleri şehirlerde hava durumunun nasıl seyredeceğini merak eden pek çok kişi, Meteoroloji'nin açıkladığı son verileri sorguluyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya dışında), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne, Çanakkale ve Denizli çevreleri ile Antalya’nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Rize, Artvin, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

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Hava sıcaklıklarının ise iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak İşte 5-6 Mart hava durumu tahminleri

Hafta sonu hava nasıl olacak İşte 5-6 Mart hava durumu tahminleri

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#Hava Durumu#Meteoroloji

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