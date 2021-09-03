Hafta sonu hava nasÄ±l olacak Ä°ÅŸte 4-5 EylÃ¼l hava durumu tahminleri

Hafta sonu hava nasÄ±l olacak? Ä°ÅŸte 4-5 Eylül hava durumu tahminleri
EylÃ¼l ayÄ±nÄ±n ilk hafta sonu tatili Ã¶ncesinde hava durumu araÅŸtÄ±rmalarÄ± hÄ±z kazandÄ±. Marmara BÃ¶lgesi'nde Ä°stanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da saÄŸanak bekleniyor Marmara BÃ¶lgesi'nde, bu gece ve sabah Ä°stanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da saÄŸanak Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ä°ÅŸte, 4-5 EylÃ¼l hava durumu tahminleri...
Meteoroloji 1. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re, bÃ¶lgede parÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu hava bekleniyor. Bu gece ve sabah, Ä°stanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova kuzey Ã§evrelerinde yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak tahmin ediliyor.
BÃ¶lgedeki sÄ±caklÄ±klarÄ±n mevsim normallerinin 2-4 derece altÄ±nda olmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. RÃ¼zgarÄ±n doÄŸu ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceÄŸi tahmin ediliyor.
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