Hafta sonu hava nasÄ±l olacak Ä°ÅŸte 4-5 EylÃ¼l hava durumu tahminleri

Meteoroloji 1. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re, bÃ¶lgede parÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu hava bekleniyor. Bu gece ve sabah, Ä°stanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova kuzey Ã§evrelerinde yerel saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak tahmin ediliyor.

BÃ¶lgedeki sÄ±caklÄ±klarÄ±n mevsim normallerinin 2-4 derece altÄ±nda olmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. RÃ¼zgarÄ±n doÄŸu ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceÄŸi tahmin ediliyor.

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