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Hafta sonu hava nasÄ±l olacak? Ä°ÅŸte 4-5 AralÄ±k il il hava durumu tahminleri

#Hava Durumu#Hava Durumu Tahminleri
Hafta sonu hava nasÄ±l olacak Ä°ÅŸte 4-5 AralÄ±k il il hava durumu tahminleri

AralÄ±k ayÄ±nÄ±n ilk hafta sonu tatili öncesi hava durumu araÅŸtÄ±rmalarÄ± baÅŸladÄ±. Ä°ki günlük tatillerini deÄŸerlendirmek isteyen vatandaÅŸlar, ikamet ettikleri ÅŸehirlerde hava durumunun hafta sonu nasÄ±l seyredeceÄŸini merakla araÅŸtÄ±rÄ±yor. Peki, hafta sonu hava nasÄ±l olacak?

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Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, bugÃ¼n kÄ±yÄ± Ege iÃ§in kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ, Marmara BÃ¶lgesi iÃ§in fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±nda bulundu. AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, kÄ±yÄ± Ege'de baÅŸlayacak saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanaÄŸÄ±n kuvvetini artÄ±rmasÄ± bekleniyor. Ã–te yandan hafta sonu havanÄ±n nasÄ±l olacaÄŸÄ± da netlik kazanmaya baÅŸladÄ±. Ä°ÅŸte, 4-5 AralÄ±k il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re: Ãœlkemizin batÄ± kesimlerinin parÃ§alÄ±, yer yer Ã§ok bulutlu, Marmara'nÄ±n gÃ¼ney ve doÄŸusu, Trakya, Ege, BatÄ± Akdeniz ile EskiÅŸehir, Bolu, Zonguldak, DÃ¼zce ve BartÄ±n Ã§evrelerinin aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n sabah saatlerinde Ã‡anakkale'nin gÃ¼ney ilÃ§eleri ile BalÄ±kesir'in batÄ± kesimlerinde, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra KÄ±yÄ± Ege ile akÅŸam saatlerinden sonra Edirne ve KÄ±rklareli Ã§evrelerinde kuvvetli, GÃ¼ney Ege kÄ±yÄ±larÄ± ile BalÄ±kesir'in Edremit ilÃ§esinde yer yer ÅŸiddetli olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde BatÄ± Karadeniz'in iÃ§ kesimleri ile iÃ§ ve doÄŸu kesimlerde buzlanma ve don olayÄ± ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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Hafta sonu hava nasÄ±l olacak Ä°ÅŸte 4-5 AralÄ±k il il hava durumu tahminleri

Hafta sonu hava nasÄ±l olacak Ä°ÅŸte 4-5 AralÄ±k il il hava durumu tahminleri

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#Hava Durumu#Hava Durumu Tahminleri

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