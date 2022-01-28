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Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 29-30 Ocak il il hava durumu tahminleri

#Hava Durumu#Meteoroloji
Hafta sonu hava nasıl olacak İşte 29-30 Ocak il il hava durumu tahminleri

Hafta sonu tatili öncesi hava durumu araştırmaları hız kazandı. Birkaç gündür mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların, cumartesi ve pazar günkü seyrini merak eden pek çok vatandaş araştırmalarına hız verdi. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, (Adıyaman hariç) Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların Hatay çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak İşte 29-30 Ocak il il hava durumu tahminleri

Hafta sonu hava nasıl olacak İşte 29-30 Ocak il il hava durumu tahminleri

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