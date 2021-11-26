Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 27-28 Kasım il il hava durumu tahminleri

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Hava sıcaklıklarının düştüği şu günlerde yurdun bazı yerlerinde kar yağışı da görülüyor. Hafta sonu öncesi ise vatandaşların hava durumu araştırmaları hızlandı. İşte, 27-28 Kasım il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir'in kuzey ilçelerinde sağanak beklendiğini belirterek olası sel, su baskını ve ulaşımdaki aksamalara karşı uyardı.

MGM'nin internet sitesinde yer alan uyarıya göre, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında sağanak etkili olması öngörülüyor. Olası sel, su baskını ve ulaşımdaki aksamalara karşı dikkatli olunmasının istendiği açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve Kuzey Ege kıyılarında ( Çanakkale, Balıkesir’in batı ilçeleri, İzmir'in kuzey ilçeleri) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve Kuzey Ege kıyılarında hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.