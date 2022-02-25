Hafta sonu hava nasÄ±l olacak? Ä°ÅŸte 26-27 Åžubat hava durumu tahminleri

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Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re: Ãœlkemiz genelinin parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Marmara'nÄ±n batÄ±sÄ± ile KÄ±yÄ± Ege dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼lke genelinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Ã–te yandan hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n da Ã¼lke genelinde mevsim normalleri civarÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin ediliyor.

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, genellikle yaÄŸmur ve saÄŸanak, Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak, Ä°Ã§ Ege, Akdenizâ€™in yÃ¼ksekleri (BatÄ± ve Orta Toroslar kesimi), BatÄ± Karadenizâ€™in iÃ§ kesimleri, DoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusunun yÃ¼ksekleri, EskiÅŸehir, Ã‡ankÄ±rÄ±, Sivas, Konya, Karaman, NiÄŸde ve Kayseri'nin yÃ¼ksek kesimlerinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼lmesi, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik Ã§evreleri, Bursa'nÄ±n doÄŸusu ile BatÄ± Karadeniz'in batÄ±sÄ±, DoÄŸu Anadolu'nun gÃ¼neyi ile GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'nun kuzey ve doÄŸusunda kuvvetli olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

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Karadeniz'in iÃ§ ve yÃ¼ksek kesimleri ile DoÄŸu Anadolu'da yÃ¼ksek kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ne sahip eÄŸimli bÃ¶lgelerde Ã§Ä±ÄŸ riski bulunmaktadÄ±r. DoÄŸu kesimlerde buzlanma ve don olayÄ± gÃ¶rÃ¼leceÄŸi tahmin ediliyor.

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