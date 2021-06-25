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Haber Giriş: 25.06.2021 - 22:35 | Son Güncelleme:

Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 26-27 Haziran hava durumu tahminleri!

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Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 26-27 Haziran hava durumu tahminleri!

Hafta sonu hava durumu verileri vatandaşların gündeminde yer alıyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğleden sonra sağanak öngörülüyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Doğusunda çok bulutlu havanın olacağı bölgede yer alan İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğleden sonra sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması öngörülüyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı (lodos) yönlerden, öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı (karayel) yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak İşte 26-27 Haziran hava durumu tahminleri

Hafta sonu hava nasıl olacak İşte 26-27 Haziran hava durumu tahminleri

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