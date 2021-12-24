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Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 25-26 Aralık hava durumu tahminleri

#Hava Durumu#Hafta Sonu Hava Durumu#Meteoroloji
Hafta sonu hava nasıl olacak İşte 25-26 Aralık hava durumu tahminleri

2021'in son hafta sonu tatili öncesi hava durumu araştırmaları hız kazandı. Birkaç gündür mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların, cumartesi ve pazar günkü seyrini merak eden pek çok vatandaş araştırmalarına hız verdi. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?

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Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacak. Bugün Rize, Batman, Siirt, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İşte, 25-26 Aralık hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize, Batman, Siirt, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak İşte 25-26 Aralık hava durumu tahminleri

Hafta sonu hava nasıl olacak İşte 25-26 Aralık hava durumu tahminleri

 

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