Hafta sonu hava nasÄ±l olacak? Ä°ÅŸte 24-25 Ekim hava durumu

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan tahminlere gÃ¶re, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± iÃ§ ve kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarÄ±nda, yer yer Ã¼zerinde seyredecek. Ä°ÅŸte, il il hava durumu tahminleri...

BUGÃœN HAVA NASIL OLACAK?

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re, batÄ± kesimleri parÃ§alÄ± yer yer Ã§ok bulutlu, akÅŸam saatlerine kadar MuÄŸla, AydÄ±n'Ä±n kÄ±yÄ± kesimleri, Antalya'nÄ±n batÄ± kÄ±yÄ±larÄ± ile BatÄ± Akdeniz'in Toroslar mevkii saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iÃ§ kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA DURUMU

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