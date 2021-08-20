Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 21-22 Ağustos hava durumu tahminleri

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı bölgede parçalı bulutlu hava öngörülüyor.

Sakarya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU İÇİN UYARI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı, az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinde ise yer yer çok bulutlu olacak.

Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'ın kuzeyi ile Iğdır'ın güneyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklık Tunceli'de 36, Erzincan'da 32, Iğdır'da 31, Ağrı'da 29, Kars'ta 27, Erzurum'da 26, Ardahan'da 24 derece olacak.

DOĞU KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ YAĞMUR

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli yağış beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kuvvetli yağışın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği de kaydedildi.





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