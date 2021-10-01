Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 2-3 Ekim hava durumu tahminleri

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir’in kuzey kesimleri, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya’nın batı iç kesimleri, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK BEKLENİYOR

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede genellikle havanın parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçmesi, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması öngörülüyor.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında olacağı, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Bölgede gece en düşük sıcaklıklar Kars, Ağrı ve Ardahan'da 6, Erzurum'da 7, Tunceli'de 9, Erzincan'da 10, Iğdır'da 12 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 24, Iğdır'da 23, Ağrı ve Erzincan'da 20, Erzurum'da 15, Kars ve Ardahan'da 12 derece olması öngörülüyor.

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