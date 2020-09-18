Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 19 20 Eylül hava durumu tahminleri!
Hafta sonu tatili öncesi vatandaşların hava durumu araştırmaları hız kazandı. Havaların ikamet ettikleri şehirlerde nasıl seyredeceğini merak eden vatandaşlar, Meteoroloji'nin konuya dair yaptığı açıklamaları sorguluyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, 19-20 Eylül hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise batı ve kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
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