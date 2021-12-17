Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 18-19 Aralık hava durumu tahminleri

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen ise, ’Pazartesi akşamından itibaren daha soğuk hava geliyor. İstanbul kar soğukluğuna inecek. 4 dereceye kadar iniyor ama nemde bir problem var onu takip ediyoruz. Anadolu Yakası'nda salı ve çarşamba günü kar görebiliriz.’ dedi. İşte 18-19 Aralık hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege ile Antalya, Burdur ve Isparta çevreleri hariç tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Batman, Siirt ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.