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Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 18-19 Aralık hava durumu tahminleri

#Meteoroloji#Hava Durumu#Son Dakika Hava Durumu
Hafta sonu hava nasıl olacak İşte 18-19 Aralık hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün Düzce, Zonguldak, Siirt ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar bekleniyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen ise, ’Pazartesi akşamından itibaren daha soğuk hava geliyor. İstanbul kar soğukluğuna inecek. 4 dereceye kadar iniyor ama nemde bir problem var onu takip ediyoruz. Anadolu Yakası'nda salı ve çarşamba günü kar görebiliriz.’ dedi. İşte 18-19 Aralık hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege ile Antalya, Burdur ve Isparta çevreleri hariç tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Batman, Siirt ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak İşte 18-19 Aralık hava durumu tahminleri

Hafta sonu hava nasıl olacak İşte 18-19 Aralık hava durumu tahminleri

 

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Son Dakika Hava Durumu

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