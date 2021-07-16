Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 17-18 Temmuz hava durumu tahminleri

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak. Az bulutlu ve açık hava beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden itibaren zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor. İşte, il il hava durumu tahminleri...





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