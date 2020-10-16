Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 17-18 Ekim il il hava durumu raporu
Hafta sonu tatili öncesi vatandaşların hava durumu araştırmalar hız kazandı. Günlerdir yüksek seyreden hava sıcaklıklarının, cumartesi ve pazar günleri nasıl olacağı sorgulanıyor. Öte yandan Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Sakarya, Yalova, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın kuzey ve batısı ile Sakarya, Yalova, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir'in kuzey, Balıkesir'in batı ve Çanakkale'nin güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) gerçekleşmesi öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor. İşte, il il hava durumu tahminleri...
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