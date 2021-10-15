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Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 16-17 Ekim il il hava durumu tahminleri

#DMİ#Hava Durumu#Hafta Sonu Hava Durumu
Hafta sonu hava nasıl olacak İşte 16-17 Ekim il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre hafta sonu planlarını şekillendirmek isteyen pek çok vatandaş, hafta sonu illerindeki hava durumu değerlerini araştırıyor. Hafta sonu hava sıcaklıklarının nasıl seyredeceğini sorgulayan vatandaşlar, bu kapsamda bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Uşak, Denizli, Van çevreleri ile Kütahya'nın batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli, İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu yönlerden, Marmara ve Karadeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak İşte 16-17 Ekim il il hava durumu tahminleri

Hafta sonu hava nasıl olacak İşte 16-17 Ekim il il hava durumu tahminleri

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#DMİ#Hava Durumu#Hafta Sonu Hava Durumu

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