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Haber Giriş: 13.08.2021 - 14:27 | Son Güncelleme:

Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 14-15 Ağustos hava durumu tahminleri

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Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 14-15 Ağustos hava durumu tahminleri

Hava durumu araştırmaları, hafta sonu tatili öncesi hız kazandı. İkamet ettikleri şehirlerde hava sıcaklıklarının nasıl seyredeceğini merak eden vatandaşlar, Meteoroloji'den gelen son bilgileri araştırıyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacak. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı bölgede, parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. İşte, 14-15 Ağustos hava durumu tahminleri...

DOĞU KARADENİZ İÇİN UYARI

Doğu Karadeniz'de yerel şiddetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, cuma akşam saatlerinden itibaren Rize'de, cumartesi de günün ilk saatlerden itibaren Giresun, Trabzon ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Artvin çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış, Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde ise yer yer aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Hafta sonu hava nasıl olacak İşte 14-15 Ağustos hava durumu tahminleri

Hafta sonu hava nasıl olacak İşte 14-15 Ağustos hava durumu tahminleri

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