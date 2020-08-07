Hafta sonu hava nasıl olacak? 8-9 Ağustos hava durumu tahminleri
Kurban Bayramı tatili sonrası ilk hafta sonu tatillerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri şehirlerde hava durumunun nasıl seyredeceğini araştırıyor. Açık alanlarda vakit geçirme planları yapanlar, sıcaklık değerleri ile diğer bilgileri sorguluyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Kıyı Ege'de 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte, 8-9 Ağustos hava durumu tahminleri...
Yapılan son değerlendirmelere göre, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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