Hafta sonu hava nasıl olacak? 6-7 Haziran hava durumu tahminleri

Türkiye'de hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artması bekleniyor. Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı öngörülüyor. İşte, il il 6-7 Haziran 2020 hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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