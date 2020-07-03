Hafta sonu hava nasıl olacak? 4-5 Temmuz hava durumu tahminleri
Temmuz ayının ilk hafta sonu tatili öncesi, hava durumuna yönelik araştırmalar da hız kazandı. Son günlerde artan sıcaklıkların hafta sonu da devam edip etmeyeceğini merak eden vatandaşlar, ikamet ettikleri şehirlerde hava durumu tahminlerini araştırıyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?
4-5 Temmuz tarihlerinde hava durumunun nasıl seyredeceği ve sıcaklık değerleri, haftanın son iş gününde en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji'nin bu hususta yayınladığı son bilgileri sorgulayan vatandaşlar, güncel hava durumu raporunu inceliyor. İşte, il il hafta sonu hava durumu bilgisi...
MARMARA'YA SICAK HAVA UYARISI
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bir haftalık süreçte Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın, Basra Alçak Basıncı sebebiyle sıcak havanın etkisinde kalacağı tahmin ediliyor.
Bölgede yağış beklenmezken, havanın genellikle az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.
Bölgede mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren hafta ortasına kadar daha da artacağı ve mevsim
normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da hafta sonundan itibaren bir haftalık süreçte yağış beklenmezken, sıcaklığının 31 ila 34 dereceler arasında seyredeceği öngörülüyor. Kentte havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.
DOĞU İÇİN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, cumartesi günü ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan, Muş ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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