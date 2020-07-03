Hafta sonu hava nasıl olacak? 4-5 Temmuz hava durumu tahminleri

4-5 Temmuz tarihlerinde hava durumunun nasıl seyredeceği ve sıcaklık değerleri, haftanın son iş gününde en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji'nin bu hususta yayınladığı son bilgileri sorgulayan vatandaşlar, güncel hava durumu raporunu inceliyor. İşte, il il hafta sonu hava durumu bilgisi...

MARMARA'YA SICAK HAVA UYARISI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bir haftalık süreçte Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın, Basra Alçak Basıncı sebebiyle sıcak havanın etkisinde kalacağı tahmin ediliyor.

Bölgede yağış beklenmezken, havanın genellikle az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.

Bölgede mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren hafta ortasına kadar daha da artacağı ve mevsim

normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da hafta sonundan itibaren bir haftalık süreçte yağış beklenmezken, sıcaklığının 31 ila 34 dereceler arasında seyredeceği öngörülüyor. Kentte havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

DOĞU İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, cumartesi günü ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Erzincan, Muş ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.









