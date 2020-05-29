Hafta sonu hava nasıl olacak? 30 Mayıs Türkiye geneli hava durumu
Soğuyan havaların ardından, hava durumu tahminleri merak edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak. İstanbul'un kuzey kesimlerinde, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? Nerelere yağmur yağacak? İşte, 30 Mayıs il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Sakarya, Konya ve Sinop çevreleri ile bu akşam saatlerinde İstanbul'un kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, Türkiye geneli 30 31 Mayıs hava durumu raporu.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Trakya, İstanbul'un kuzey kesimleri, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevreleri ile yarın (Cumartesi) öğleden sonra bölgenin güney ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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KOCAELİ 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra İzmir'in kuzey ilçeleri ile Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'sinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 15°C, 25°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 6°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra bölgenin kuzey ve doğu kesimleri ile Konya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 6°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ile Sinop çevrelerinin, yarın (Cumartesi) bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 4°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri ile yarın (Cumartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 9°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin yarın (Cumartesi) zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı bulutlu
KARS 6°C, 22°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı bulutlu
MALATYA 9°C, 25°C
Az bulutlu
VAN 8°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 15°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
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