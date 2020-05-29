Hafta sonu hava nasıl olacak? 30 Mayıs Türkiye geneli hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Sakarya, Konya ve Sinop çevreleri ile bu akşam saatlerinde İstanbul'un kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, Türkiye geneli 30 31 Mayıs hava durumu raporu.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Trakya, İstanbul'un kuzey kesimleri, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevreleri ile yarın (Cumartesi) öğleden sonra bölgenin güney ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 10°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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KOCAELİ 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra İzmir'in kuzey ilçeleri ile Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 5°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'sinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 15°C, 25°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 6°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra bölgenin kuzey ve doğu kesimleri ile Konya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 6°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ile Sinop çevrelerinin, yarın (Cumartesi) bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 4°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri ile yarın (Cumartesi) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 9°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 9°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin yarın (Cumartesi) zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 20°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı bulutlu

KARS 6°C, 22°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı bulutlu

MALATYA 9°C, 25°C

Az bulutlu

VAN 8°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 10°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 15°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık