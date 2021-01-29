Hafta sonu hava nasÄ±l olacak? 30-31 Ocak hava durumu tahminleri

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re, Ã¼lke genelinin parÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, DoÄŸu Akdeniz, DoÄŸu Karadeniz, DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu Anadolu, Ordu, NiÄŸde, Kayseri ve Sivas Ã§evreleri, Konya'nÄ±n EreÄŸli ilÃ§esi ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nÄ±n batÄ±sÄ± ve KÄ±yÄ± Ege'nin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Marmara'nÄ±n batÄ±sÄ±, KÄ±yÄ± Ege, DoÄŸu Akdeniz, DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile GÃ¼neydoÄŸu Anadolu'nun gÃ¼neyinde yaÄŸmur ve saÄŸanak, KÄ±yÄ± Ege'de yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak, diÄŸer yerlerde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile Hatay ve Osmaniye Ã§evrelerinde kuvvetli saÄŸanak, KahramanmaraÅŸ, Gaziantep, Kilis ve AdÄ±yaman Ã§evrelerinde kuvvetli yaÄŸmur ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur, DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimleri, DoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ± ile Erzurum, MuÅŸ, Bitlis ve Hakkari Ã§evrelerinde yoÄŸun kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. Marmara ile yurdun iÃ§ ve doÄŸu kesimlerinde buzlanma ve don olayÄ± ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan tahminlere gÃ¶re, hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n batÄ± kesimlerde 2 ila 4 derece artacaÄŸÄ±, iÃ§ ve doÄŸu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacaÄŸÄ±, Ã¼lke genelinde mevsim normalleri civarÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin ediliyor.



RÃ¼zgarÄ±n ise genellikle gÃ¼ney ve gÃ¼neybatÄ± (Lodos) yÃ¶nlerden hafif ara sÄ±ra orta kuvvette, DoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusu, zamanla Marmara'nÄ±n gÃ¼ney ve batÄ±sÄ± ile KÄ±yÄ± Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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