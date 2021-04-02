Hafta sonu hava nasıl olacak? 3-4 Nisan hava durumu tahminleri

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Diğer bölgelerde de hava sıcaklarında yükselmeler bekleniyor. İşte, il il 3-4 Nisan hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'da, Ege'de ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının, batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.





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