Hafta sonu hava nasıl olacak? 28-29 Kasım hava durumu tahminleri
Hafta sonu öncesi hava durumu araştırmaları hız kazandı. Birkaç gündür etkili olan sıcak havanın ne zamana kadar süreceğini ve hafta sonu da etkili olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak için internette araştırmalarına hız verdi. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?
Cumartesi ve pazar günlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, hafta sonu hava durumu araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte, Meteoroloji'den alınan son bilgiler ışığında 28-29 Kasım hava durumu tahminleri...
Hafta sonu Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor. Sıcaklığın mevsim normalleri civarında olacağı tahmin edilen bölgede, parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Bölgede rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, Hakkari çevresinde karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile donun beklendiği bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
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