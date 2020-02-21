Hafta sonu hava nasıl olacak? 22-23 Şubat Meteoroloji hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; hafta sonu serin ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. İşte, 22-23 Şubat Meteoroloji hava durumu tahminleri...

Pazar günü akşam saatlerine kadar yurt genelinde etkili olması beklenen yağışların, genellikle yağmur, hafta sonunda iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışlı havanın, cuma günü Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusunda, cumartesi Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağışlara sebep olduktan sonra pazar günü yurdu terk edeceği öngörülüyor.