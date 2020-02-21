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Haber Giriş: 21.02.2020 - 13:32,Son Güncelleme:/

Hafta sonu hava nasıl olacak? 22-23 Şubat Meteoroloji hava durumu tahminleri

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Hafta sonu hava nasıl olacak? 22-23 Şubat Meteoroloji hava durumu tahminleri
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Hava sıcaklıklarının, cuma günü batı bölgelerden başlayarak yağışla azalacağı, ancak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Gözler şimdi hava durumunun hafta sonu nasıl olacağında. Peki, Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; hafta sonu serin ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. İşte, 22-23 Şubat Meteoroloji hava durumu tahminleri...

Pazar günü akşam saatlerine kadar yurt genelinde etkili olması beklenen yağışların, genellikle yağmur, hafta sonunda iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışlı havanın, cuma günü Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusunda, cumartesi Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağışlara sebep olduktan sonra pazar günü yurdu terk edeceği öngörülüyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak 22-23 Şubat Meteoroloji hava durumu tahminleri

Hafta sonu hava nasıl olacak 22-23 Şubat Meteoroloji hava durumu tahminleri

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